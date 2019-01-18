وزير ألماني: لم يتم خرق قوانين بالمشاركة في خط أنابيب غاز نورد ستريم 2

أبدى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير رد فعل هادئ تجاه تهديدات السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل بفرض عقوبات ضد شركات ألمانية مشاركة في مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2".

وقال ألتماير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ألمانيا دولة تكفل حرية الرأي والصحافة، لذلك ليس من الضروري التعليق على كل خطاب، ألمانيا دولة قانون".

وذكر ألتماير أن خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" يتم إنشاؤه في المياه الدولية، موضحا أن التراخيص اللازمة له تم الحصول عليها منذ فترة طويلة من الدول المطلة على مساره.

وأضاف ألتماير أنه تم إنجاز جزء كبير من المشروع بالفعل، وقال: "الحكومة الألمانية ملتزمة بعدم التدخل على نحو تعسفي في مثل هذه المشاريع الخاصة بالشركات".

وكان السفير الأمريكي في ألمانيا هدد بفرض عقوبات ضد الشركات الألمانية التي تشارك في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2".

وقال جرينيل لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي: "الشركات التي تعمل في قطاع تصدير الطاقة الروسي تخاطر بمواجهة عقوبات محتملة".

وأضاف السفير الأمريكي أن الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكي لديهما "تحفظات واضحة فيما يتعلق بتأمين الطاقة والتأثيرات الجيوسياسية الناتجة عن خط "نورد ستريم2".

ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الغاز بشكل مباشر من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وتشارك عديد من الشركات الألمانية في الخط. وبدأ بالفعل بناء المسار البالغ طوله 1200 كيلومتر. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبعض دول شرقي أوروبا تسعى لإيقاف المشروع، ويبررون ذلك بالتهديد الصادر من روسيا.

يشار إلى أن رسوم عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا ودول أخرى بشرق أوروبا تعد مصدر دخل مهم بالنسبة لهذه الدول. فضلا عن ذلك ترغب الولايات المتحدة في بيع غازها النفطي المسال في أوروبا.