الأكثر قراءة
بالفيديو.. خالد الجندي وعدد من المشايخ في السينما لمشاهدة فيلم «الضيف»
قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل «أم زبيدة».. واستمرار حبسها 45 يوما
نجل عبد الناصر يكشف تفاصيل إعادة «شاليه» الزعيم الراحل للدولة
ربة منزل تقتل ابنها في إمبابة: «فاشل في الدراسة»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
مثالي وبسعر جيد
مبالغ في سعره
لا أتوقع نجاحه
النتـائـج
تصويت
تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على أحد الفنادق بشارع الهرم.