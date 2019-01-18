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السبت.. جنايات الجيزة تستكمل محاكمة 26 متهما في الهجوم على أحد الفنادق بالهرم


نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 10:48 م

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على أحد الفنادق بشارع الهرم.

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