«الجامعة العربية»: القمة الاقتصادية تناقش العديد من مجالات العمل العربي المشترك

قال السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، إن القمة الاقتصادية العربية المُقامة في بيروت ستناقش العديد من المجالات على رأسها العمل التنموي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى العمل العربي المشترك.

وأضاف في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الجمعة، أن سيتم مناقشة الأوضاع الصعبة التى تشهدها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى حالة عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة التى شهدتها بعض دول المنطقة.

وتابع: «سنناقش عدة ملفات هامة منها الأمن الغذائي والتغير المناخي، التجارة البينية بين الدول العربية، الأوضاع الاقتصادية للدول التي تعاني من الاحتلال مثل فلسطين والأوضاع في سوريا».

وأكد أن القمة تهدف إلى إحداث تطور حقيقي في مسيرة التنمية بين الدول العربية، فضلًا عن اجتماع المسؤولين على هامش القمة الاقتصادية؛ لتعزيز سُبل التعاون والمصالح بين الدول العربية.

وتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية، وذلك في أعقاب إتمام زيارته إلى نيويورك حيث شارك في اجتماع مجموعة الـ77 والصين بالأمم المتحدة.

ومن المُقرر أن يلتقي وزير الخارجية عددًا من القيادات والأطراف السياسية اللبنانية، بالإضافة إلى عددًا من نظرائه العرب على هامش المشاركة في فعّاليات قمة بيروت.

https://www.youtube.com/watch?v=sXiqNc8ZHnE