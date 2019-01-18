شباب قسنطينة: الفوز على مازيمبي يقربنا من دور الـ8 بدوري الأبطال

أكد طارق عرامة، المدير العام لنادي شباب قسنطينة الجزائري أن الفوز على مازيمبي الكونغولي، سيقرب الفريق من التأهل لدور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي شباب قسنطينة مع ضيفه مازميبي، غدا السبت، في ختام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر مازيمبي المجموعة بثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن شباب قسنطينة.

وقال عرامة :"مازيمبي فريق قوي ولديه خبرة كبيرة بدليل أنه بـ10 لاعبين نجح في الفوز على الإسماعيلي في الجولة الأولى، لكن هذا لن يثبط عزيمتنا في التطلع للفوز الذي سيعد خطوة عملاقة في طريق التأهل لدور الثمانية".

وأضاف :" وضعنا اللاعبين في ظروف مريحة جدا، من خلال ضبط رواتبهم ومكافآتهم، واعتقد أنهم يعلمون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ليس لدي أدنى شك في حضور قياسي للجماهير ودعمها للاعبين من أجل مساعدتهم على تخطي عقبة مازيمبي العنيد".

ويغيب الكاميروني هارونا دانج عن تشكيل شباب قسنطينة في مباراة الغد بسبب عدم وصول بطاقته الدولية، في حين يبقى اشراك الكونغولي دايلان باهمبولا، بيد المدير الفني الفرنسي، دنيس لافان. فيما تعرض اسلام شحرور، لإصابة قد تبعده عن المواجهة.

من جهته، أكد دنيس لافان، جاهزية شباب قسنطينة لمواجهة مازيمبي، حيث قال إن الفريق استعد للمباراة في ظروف هادئة وعادية.

وقال لافان في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة :"مازميبي يملك الخبرة والتجربة، لكن اذا كررنا نفس الأداء الذي قدمناه في المباريات الماضية بإمكاننا إفساد خططه".