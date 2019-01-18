مقتل وفقدان 10 أشخاص في انهيار ثلجي بجبال الهيمالايا في كشمير الهندية

قتل ثلاثة أشخاص وفقد 7 آخرون في انهيار ثلجي وقع في جبال الهيمالايا الذي يمر بالجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقل شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن مصدر محلي - لم تسمه - القول إن الانهيار وقع في منطقة نائية بولاية (لاداخ)؛ مما أدى إلى تعلق 10 أشخاص تحت الثلوج.

وقال مصدر شرطي إنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص منهم، فيما تستكمل فرق الإنقاذ والشرطة البحث عن المفقودين، مشيرًا إلى أنه تبين أن الضحايا هم عمال وكانوا يعملون بالمنطقة عند وقوع الحادثة.

وأضافت الشبكة أنه عادة ما يشهد إقليم (كشمير) انهيارات ثلجية وأرضية، حيث لقى 11 شخصًا حتفهم العام الماضي بعدما تعرضت حافلتهم لانهيار ثلجي بمنطقة "كوبوارا" الواقعة بشمال غرب الإقليم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".