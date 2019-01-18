منى محرز: مصر تحتل المرتبة الأولى في الاستزراع السمكي على مستوى إفريقيا

علقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على ترأسها للجانب المصري في أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية التونسية المصرية للصيد البحري والتي انعقدت في تونس، قائلة إن هذه الزيارة استهدفت دفع عمليات التعاون المشترك بين البلدين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تحديد أوجه التعاون بين البلدين على المستويين الفني والعلمي، خاصة في ظل تميز مصر في مجال الاستزراع السمكي، وصناعة الأعلاف لأسماك المياه العذبة.

وذكرت أن مصر تعتبر الأولى إفريقيا في الاستزراع السمكي، متابعة: «مصر تنتج حوالي 1.8 مليون طن من الأسماك سنويًا، وبالتالي فمصر هي الأولى إفريقيًا».

وأشارت كذلك إلى تميز مصر في مجال استخدام النظام المتكامل للمياه في الاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، لافتة إلى انبهار الجانب التونسي بالتجارب المصرية في هذا المجال.