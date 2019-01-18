قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية شتيفان زايبرت، اليوم الجمعة، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يوقعان يوم الثلاثاء القادم، معاهدة التعاون الفرنسي الألماني والتكامل المعروفة باسم "معاهدة آخن".

وأضاف المتحدث أن المعاهدة تهدف إلى التأكيد على استمرار التواصل والعلاقات التاريخية بين فرنسا وألمانيا، وتعزيز الأمن والرخاء للمواطنين، موضحًا أن المعاهدة الجديدة ستكون مكملة لمعاهدة الإليزيه لعام 1963، التي أرست الأساس للتعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، وتسهم في تعزيز التكامل الأوروبي.