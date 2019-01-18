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مواجهات ضمن مسيرات العودة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
غزة - د ب أ
نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 4:34 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 4:34 م

أعلنت مصادر فلسطينية، عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة.

وبدأت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن الجمعة رقم 43 لاحتجاجات مسيرات العودة.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، بينهم صحفي أصيب جراء الرصاص الحي أثناء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات). وهذه الجمعة رقم 43 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي قتل فيها 151 فلسطينيا وأصيب أكثر من 26 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

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