صحيفة دي فيلت الألمانية تشيد برئيس الوزراء اليوناني

أشادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في مقالة بالصفحة الأولى في عدد اليوم الجمعة؛ لجهوده في النهوض ببلاده.

وجاء في المقال: "إن الغرب يمر بفراغ في القيادة حاليا. في كل مكان، وليست هناك أي شخصية ينظر إليها على أنها تجسد السلطة الأخلاقية أو السياسية، والتي تعطي في ذات الوقت للمواطنين الإرشاد وإحساسا بالأمان في الأوقات المضطربة، لم يعد هناك من يسطع نجمه عبر الحدود".

"لكن هناك استثناء واحد: هو أليكسيس تسيبراس. جاء رئيس الوزراء اليساري المنتمي لحزب سيريزا إلى منصبه كمنتقد صريح لسياسة التقشف التي أقرتها بروكسل وانتقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفظاظة كبيرة خلال الحملة الانتخابية.

"ولكن بمجرد توليه منصبه، نفذ تسيبراس برنامجًا جادا للإصلاح والتقشف. وباتت العلامات الأولية للتعافي الاقتصادي واضحة الآن. وهذا إنجاز ضخم".