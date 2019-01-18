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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة شبيبة الساورة الجزائري والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تُقام على ملعب 20 أغسطس بمدينة بشار.

- الدقيقة 17 أول حالة تسلل على لاعبي الأهلي

- الدقيقة 17 ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي من الجهة اليسرى لعبد الرؤوف ناناش

- الدقيقة 16 حمار يرسل تمريرة طولية ولكن الشناوي يخرج من مرماه ويمسك كرته بنجاح

- الدقيقة 16 محاولة من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الأول في المباراة

- مرور أول ربع ساعة من زمن الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين شبيبة الساورة والأهلي

- الدقيقة 12 دفاع شبيبة الشاورة يتصدى لهجمة الأهلي وتتحول إلى ركلة ركينة أولى للنادي الأهلي

- الدقيقة 11 دفاع الأهلي يزيل عرضية من لاعب شبيبة الساورة

- الدقيقة 11 ركلة حرة لشبيبة الساورة على الجانب الأيمن للحارس محمد الشناوي

- الدقيقة 10 أيمن أشرف يتلقى البطاقة الصفراء

- الدقيقة 10 محاولة من لاعبي الأهلي ولكن دفاع شبيبة الساورة تعامل معها بنجاح

- الدقيقة 8 أول حالة تسلل على يحيى شريف لاعب شبيبة الساورة

- الدقيقة 7 حمار زيري يرسل عرضية من الجهة اليسرى ولكن دفاع الأهلي تعامل معها بنجاح

- الدقيقة 6 محمد هاني يوقف هجمة شبيبة الساورة من الجهة اليسرى

- الدقيقة 5 توقف المباراة لإصابة عبد الرؤوف ناتاش حارس مرمى شبيبة الساورة

- الدقيقة 4 تسديدة من شبيبة الساورة ولكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الشناوي

- الدقيقة 2 أول ضربة ركنية لشبيبة الشاورة من الجهة اليمنى ولكن دفاع الأهلي بتعامل معها بنجاح

- الدقيقة 1 بداية جيدة من شبيبة الساورة

- بداية المباراة

أحداث الشوط الأول

تشكيل الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.