تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة شبيبة الساورة الجزائري والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تُقام على ملعب 20 أغسطس بمدينة بشار.
- الدقيقة 17 أول حالة تسلل على لاعبي الأهلي
- الدقيقة 17 ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي من الجهة اليسرى لعبد الرؤوف ناناش
- الدقيقة 16 حمار يرسل تمريرة طولية ولكن الشناوي يخرج من مرماه ويمسك كرته بنجاح
- الدقيقة 16 محاولة من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الأول في المباراة
- مرور أول ربع ساعة من زمن الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين شبيبة الساورة والأهلي
- الدقيقة 12 دفاع شبيبة الشاورة يتصدى لهجمة الأهلي وتتحول إلى ركلة ركينة أولى للنادي الأهلي
- الدقيقة 11 دفاع الأهلي يزيل عرضية من لاعب شبيبة الساورة
- الدقيقة 11 ركلة حرة لشبيبة الساورة على الجانب الأيمن للحارس محمد الشناوي
- الدقيقة 10 أيمن أشرف يتلقى البطاقة الصفراء
- الدقيقة 10 محاولة من لاعبي الأهلي ولكن دفاع شبيبة الساورة تعامل معها بنجاح
- الدقيقة 8 أول حالة تسلل على يحيى شريف لاعب شبيبة الساورة
- الدقيقة 7 حمار زيري يرسل عرضية من الجهة اليسرى ولكن دفاع الأهلي تعامل معها بنجاح
- الدقيقة 6 محمد هاني يوقف هجمة شبيبة الساورة من الجهة اليسرى
- الدقيقة 5 توقف المباراة لإصابة عبد الرؤوف ناتاش حارس مرمى شبيبة الساورة
- الدقيقة 4 تسديدة من شبيبة الساورة ولكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الشناوي
- الدقيقة 2 أول ضربة ركنية لشبيبة الشاورة من الجهة اليمنى ولكن دفاع الأهلي بتعامل معها بنجاح
- الدقيقة 1 بداية جيدة من شبيبة الساورة
- بداية المباراة
أحداث الشوط الأول
تشكيل الأهلي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في الدفاع: أيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وياسر ابراهيم
في الوسط: عمرو السوليه وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات واسلام محارب
في خط الهجوم: وليد سليمان
تشكيل شبيبة الساورة:
حراسة المرمى: عبد الرؤوف ناتاش.
خط الدفاع: نصر الدين خوالد - فاتح طالح - كوناتي يوسافا - براهيم بكاكشي.
خط الوسط: عادل بوشيبة - إبراهيم فرحي - ميسالا مرياح.
الهجوم: محمد أمين حماية - سيد يحيى شريف - حمار زيري