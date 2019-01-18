ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بالمنيا

نجح رجال البحث الجنائي بمركز شرطة مطاي، من ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز مطاي بإشراف العقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث للشمال، بقيام كلا من( احمد ك م - عبدالفتاح م ع - مؤمن م ف) بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطههم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم تشكل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب حازم الحيني والنقيب أحمد أبو حمد، وتم إعداد كمين لهم وضبطهم بحوزتهم نص فرش حشيش، وفرد خرطوش وطلقتين، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.