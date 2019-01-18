أصدرت دار الشروق، كتاب «تشي جيفارا»، تأليف ورسوم فنان الكاريكاتير العالمي سبين رودريجز، وترجمها إلى العربية الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

والكتاب سيرة مصورة ترصد قصة حياة إرنستو تشي جيفارا، وأهم المحطات في حياته، وكفاحه وشخصيته الثورية، ومشاركته في الثورة الكوبية ونجاحها، وصداقته بالزعيم فيدل كاسترو، وحتى وفاته في بوليفيا في 9 أكتوبر 1967.

والكتاب أول ترجمة لقصة حياة «تشي جيفارا»، باللغة العربية، ويشارك في معرض القاهرة للكتاب المقرر إقامته في 23 يناير الجاري ويستمر حتى 5 فبراير، بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وتشي جيفارا أحد أشهر الثوار اليساريين، ولد في الأرجنتين، وتخرج في كلية الطب عام 1953م من جامعة بيونس آيرس، وشارك في العديد من الثورات، وحروب التحرير ضد الاستعمار والظلم، وقد ترك أثراً طيباً في الكثير من البلدان التي زارها ومنها مصر عام 1959، وأصبحت صوره أيقونة ثورية، منتشرةً في كل مكان، وقابعة في مكاتب المثقفين، وعلى القمصان والقلائد.