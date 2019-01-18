انتحار ربة منزل بـ«حبل غسيل» في المنيا

تسببت أزمة نفسية في إقدام ربة منزل بمركز المنيا، الانتحار شنقًا، باستخدام حبل غسيل داخل منزلها، وتبين أنها تمر بحالة نفسية سيئة، وأنها سبق وحاولت الانتحار قبل 10 أيام.

كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغًا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بوفاة سيدة داخل قرية إدمو.

انتقل فريق من وحدة مباحث مركز المنيا إلى مكان الواقعة، وتبين انتحار سيدة تُدعي ("ن. ع" - 25 عامًا)، بشنق نفسها بحبل داخل منزلها؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، وأنها حاولت الانتحار قبل 10 أيام بإلقاء نفسها داخل ترعة البحر اليوسفي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة؛ لكشف ظروفها وملابساتها.