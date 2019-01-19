إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، وسبعة آخرون بقنابل غاز بينهم صحفيان ومسعف وطفلان، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة فتحت نيران أسلحتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المتظاهرين سلميًا شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع وجباليا شماله، ما أدى إلى إصابة مواطنين بأعيرة نارية في قدميهما وثالث بقنبلة غاز في عينه والعشرات بالاختناق.

وأفاد شهود عيان، بإصابة مواطنين برصاص الاحتلال في منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على مجموعات من المواطنين، الذين توافدوا إلى شرق المدينة.

وأضافوا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأصيب مواطن بالرصاص الحي شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة سلمية شرق البلدة بالرصاص وبقنابل الغاز، نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

واندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين وقوات الاحتلال شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسط القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم طفلة أصيبت بشكل مباشر بقنبلة غاز شرق البريج.

وتوافد المئات من الفلسطينيين إلى المناطق الحدودية شرق القطاع للمشاركة في مسيرات العودة الشعبية السلمية التي تتواصل للأسبوع الثالث والأربعين على التوالي على حدود الشرقية للقطاع.