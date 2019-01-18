نيدفيد ينقذ الأهلي من فخ شبيبة الساورة بدوري أبطال إفريقيا

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تعادل الأهلي أمام مستضيفه شبيبة ساورة الجزائري بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بمعلب " 20 أغسطس " في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آفريقيا.

تقدم شبيبة الساورة عن طريق يحيى شريف في الدقيقة 59، وأنقذ كريم نيدفيد الأهلي من الخسارة بتعادل قاتل في الدقيقة 85 من زمن اللقاء عبر كرة رأسية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة بدون نقاط في المركز الأخير.

الشوط الأول

شهدت بداية الشوط الأول ضغط مبكر من لاعبي شبيبة الساورة الجزائري وسط محاولات من لاعبي الأهلي لإمتصاص حماس المنافس الذى يؤازره جمهور غفير .

ويحصل فريق شبيبة الساورة على اول ضربة ركنية فى الدقيقة الثانية يتصدى لها زيري حمار ولكنها تمر دون خطورة على مرمي الاهلي.

ويسدد محمد حامية لاعب الفريق الجزائري تسديدة قوية فى الدقيقة الخامسة تصطدم بدفاعات الاهلي وتفقد خطورتها على مرمي محمد الشناوي حارس الاهلي.

ويتوقف اللعب فى الدقيقة الخامسة بسبب إصابة عبد الرؤوف نايتشى حارس مرمي الفريق الجزائري بعد تدخل رمضان صبحي معه قبل أن يستأنف اللعب من جديد.

وينشط لاعبو الاهلي فى الدقيقة 13 وتصل الكرة إلى حسين الشحات عند الجبهة اليمني لينطلق ويراوغ لاعب المنافس ويرسل الكرة عرضية إلى رمضان صبحي الذى يسددها قوية تصطدم بدفاعات الفريق الجزائري وتخرج إلى ضربة ركنية.

ويحصل لاعبو الاهلي على ضربة حرة مباشرة يتصدى لها على معلول ويرسلها الى داخل منطقة الجزاء ولكن يبعدها الدفاع الجزائرى خارج منطقة الخطورة فى محاولة جديدة من لاعبي الأهلي للضغط على لاعبي شبيبة الساورة فى منتصف ملعب الاهلي.

وفى الدقيقة 25 يرسل ابراهيم الخليل بيكاتشى لاعب شبيبة الساورة الجزائرى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء يحولها يحيي شريف براسه ويتصدى لها محمد الشناوي فى واحدة من أخطر هجمات الفريق الجزائرى فى الشوط الأول.

ويحصل على معلول على الكارت الأصفر فى الدقيقة 36 بعد عرقلته احد لاعبي الفريق الجزائري.

وينحصر اللعب فى منتصف الملعب وسط محاولات من جانب الفريقين لإدراك هدف المبادرة لتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة حتى اطلق الحكم صافرته معلنًا إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بضغط مبكر من لاعبي شبيبة الساورة بحثًا عن الهدف الأول. وأرسل محمد حماية كرة عرضية من الجبهة اليمني ليحولها يحيى شريف وتمرّ دون خطورة على مرمي الاهلي.

ويضغط لاعبو شبيبة الساورة، وينجح يحيي شريف في تسجيل الهدف الاول في شباك الاهلي حيث استقبل عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد حامية حولها برأسه في شباك محمد الشناوي.

ينشط بعدها لاعبو الأهلي بحثًا عن إدراك هدف التعادل حيث استمرت محاولات الفريق لتمزيق شباك الفريق الجزائري.

وأجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، 3 تغييرات حيث دفع بناصر ماهر وجونيور اجايي وأحمد حمودي على حساب إسلام محارب وحسين الشحات ووليد سليمان.

وينجح كريم نيدفيد في إدراك هدف التعادل للاهلي في الدقيقة الـ85، عندما انطلق محمد هاني من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها كريم نيدفيد برأسه في شباك الفريق الجزائري لتصبح النتيجة 1-1.

وتستمر محاولات لاعبي الاهلي لإدراك هدف الفوز لتمر الدقائق الاخيرة دون خطورة. وينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1 بين الفريقين.