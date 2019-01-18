الجزائر: الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل المقبل، حسبما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أنه "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل 2019".

وأضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير 2019".

كان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد أكد أمس الخميس، على جاهزية بلاده لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تم التحضير لها بكل الإمكانيات البشرية والمادية.

يشار إلى أن الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة تنتهي يوم 28 أبريل 2019 بحسب المادة 89 من الدستور.

وباستدعاء الهيئة الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات، يكون بوتفليقة قد وضع حدا لحالة الجدل التي سيطرت على الطبقة السياسية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة بشأن اجراء انتخابات الرئاسة في موعدها أو تأجيلها مثلما طالبت به بعض الأطراف خاصة حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني.

ولا يعرف حتى الان إن كان بوتفليقة سيترشح لولاية رئاسية خامسة أم سيعلن تأييده لمرشح آخر.