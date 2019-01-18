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تستعد كنائس جنوب سيناء، اليوم الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والشرطة؛ للاحتفال بعيد الغطاس حيث يحتفل غدًا المسيحيون من الطائفة الأرثوذكسية بعيد الغطاس، كعادتهم كل عام بحضور القداسات والغطس في المياه بعد مباركتها.

ويعد عيد الغطاس من الأعياد الهامة في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية؛ لإحياء ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن على يد "يوحنا المعمدان".

ففي مدينة طور سيناء، تزينت كنيسة موسى النبي بالأنوار وتجهيز كل مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس.

على جانب آخر، استعدت كنيسة السمائيين بشرم الشيخ ببرامجها المعتادة؛ لأداء طقوس وصلوات عيد الغطاس، واستقبال الزائرين من مختلف جنسيات العالم.

كما جرى غلق دير سانت كاترين على مدار يومين أمام حركة السياحة؛ استعدادًا لعيد الغطاس حيث تقتصر الصلوات علي القدسين والرهبان فقط.