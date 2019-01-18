الخارجية الروسية: المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو الاثنين المقبل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أن المبعوث الأممي الى سوريا جير بيدرسون سيزور موسكو يوم الاثنين المقبل، موضحا أن موسكو تأمل في سماع أفكاره حيال التسوية السياسية بسوريا.

وقال فيرشينين للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن نخطط لعقد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا بدرسون في 21 يناير في موسكو".

وأضاف:"إن هذه الزيارة هي أول زيارة له لموسكو، لذلك نتوقع أن يخبرنا عن رؤيته لكيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والسعي إلى تسوية سياسية في سوريا".

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي أن لقاء رفيع المستوى لبحث الوضع في سوريا سيعقد بأستانا في النصف الثاني من فبراير المقبل.

وقال في هذا الشأن: "إن اللقاء القادم في أستانا سيكون في النصف الثاني من فبراير تقريبا، وما يزال العمل جاريا على تحديد التاريخ".