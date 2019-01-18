وفاة 40 شخصا جراء الإصابة بانفلونزا الخنازير بولاية راجستان الهندية

أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة، أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء إصابتهم بإنفلونزا الخنازير منذ بداية هذا العام في ولاية (راجستان)، الواقعة شمال غربي البلاد.

وقالت إدارة الصحة في الولاية - في بيان نقلته قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إن حالات الوفاة جراء الإصابة بإنفلونزا الخنازير بلغت 40 حالة فيما بلغت حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 1036 حالة منذ بداية الشهر الجاري حتى أمس في الولاية.

يشار إلى أن نحو 1100 شخص قد لقوا حتفهم فيما أصيب 15 ألف آخرون في جميع أرجاء الهند العام الماضي بفيروس "إتش 1 إن 1" المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير.