القبض على كندي لانضمامه لـ«داعش» في شمال سوريا

كشفت شبكة اخبارية كندية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عضو كندي في تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا على يد قوات سوريا الديموقراطية.

ونشرت القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة مقطع فيديو مدته 40 ثانية على شبكة الإنترنت يظهر فيه الشخص الذي يعرف نفسه باسم محمد عبد الله محمد والذي يقول إنه كندي من أصول أثيوبية، وفقا لشبكة جلوبال نيوز الكندية.

وقال الإرهابي في تصريحه على شريط الفيديو: "بلدي الأصلي أثيوبيا، لقد جئت من كندا، وصلت إلى إدلب".

وأشارت الشبكة إلى أن الكندي المزعوم اعتقل في مدينة دير الزور، التي تعتبر آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا،وبهذا الاعتقال، يرتفع عدد الكنديين المعتقلين من طرف القوات الكردية في سوريا إلى 14 رجلًا و3 نساء و7 أطفال.

قدرت قوات الأمن الكندية أن هناك حوالي 250 شخصًا مرتبطين بالنزاعات في الخارج ولهم صلة بكندا.

وتعتقد أن 190 شخصًا لا يزالون في الخارج، بينما عاد 60 منهم إلى كندا، ومن بين هؤلاء، تم توجيه تهمة أو أكثر لـ 55 منهم.