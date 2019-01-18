قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إنه قبل انطلاق العملية العسكرية التي أجريت فجر اليوم لتطهير الجنوب، تم إجراء استطلاع بشري على الأرض من قبل الأجهزة الأمنية وتمشيط المنطقة لتحديد مواقع العناصر الإرهابية، والاستعداد لخوض المعركة.

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي، في مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن العملية استهدفت الإرهابي عبد المنعم الحسناوي الشهير بـ«أبو طالحة الليبي»، وهو قريب الداعشي أحمد الحسناوي وهو مطارد حاليًا.

وتابع أن القوات الليبية تمكنت أيضًا من استهداف الإرهابي المهدي دنقو وهو أحد الإرهابيين الذين شاركوا في عملية ذبح الأقباط المصريين بمدينة سرب، وكذلك الإرهابي المصري عبد الله الدسوقي وهو يتبع تنظيم القاعدة.

وذكر أن هذه العملية النوعية للجيش الليبي تعد رسالة قوية للإرهابيين سواء على مستوى القيادات أو العناصر التنفيذية بأن ليبيا قادرة على تعقبهم وتحطيم مواقعهم، مشيرًا إلى تصنيف العناصر التي تم القضاء عليهم بأنهم إرهابيين دوليًا وعربيًا.

ونجحت القوات المسلحة الليبية، اليوم الجمعة، في القضاء على الإرهابي عبد المنعم الحسناوي الشهير بأبو طلحة، ويعد أهم قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا، إضافة إلى اثنين آخرين، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش جنوبي البلاد.