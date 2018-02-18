يزور اليوم الأحد، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة السويس؛ لوضع حجر الأساس لمجمع المدارس اليابانية، وتفقد العملية التعليمية، وافتتاح عدة مدارس بالمحافظة بحضور محافظ السويس اللواء أحمد حامد.

حيث يفتتح وزير التربية والتعليم، مدرسة تحمل اسم الشهيد الطفل سمير الجمل، في محافظة السويس، ووضع حجر الأساس لمدرسة الشهيد ملازم أول جمال حامد.

ويصل «شوقي»، في بداية زيارته إلى مبنى محافظة السويس، وسيجتمع مع اللواء أحمد حامد، محافظ السويس.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أن مدرسة الشهيد الطفل سمير الجمل، جاهزة للافتتاح، مشيرا إلى زيارته المدرسة أكثر من مرة.

وذكر أن المدارس الجديدة التي سيتم وضع حجر الأساس لها من المنتظر أن يستفيد منها أعداد كبيرة من المواطنين من سكان المدن الجديدة بالمحافظة.