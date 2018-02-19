مساعد الرئيس السوداني: إطلاق سراح أكثر من 80 معتقلا تنفيذا لتوجيهات البشير

أعلن مساعد الرئيس السوداني، اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي، مساء اليوم الأحد، من داخل سجن كوبر بالخرطوم، أنه تنفيذا لتوجيهات من الرئيس السوداني عمر البشير، فقد تم إطلاق سراح مايربو على 80 معتقلا يمثلون جميع المعتقلين السياسيين من مختلف الفئات، الطلاب والشباب والرجال والسيدات.

وقال المهدي، إن رئاسة الجمهورية تعمل على معالجة المرض وليس العرض، وهو الخلاف السياسي وإزالة الأسباب التي تؤدي للاعتقالات والاحتجاجات، وسيتم الاتصال بكل الأطراف الفاعلة في ذلك دون تمييز لأحد، والعمل على صيانة حقوق الإنسان وإزالة الاستقطاب السياسي في البلاد لصالح الوطن".

وأكد أن الحوار والتراضي الوطني هما الأيسر والسبيل لمواجهة المستقبل، وأن أفراح الوطن ستتوالى لتمحو الأحزان، مثمنا قرار الرئيس البشير، منوها بأنه يمثل رسالة لها ما بعدها من القيادة لمواطنيها الكرام، داعيا لإشاعة روح التعافي والتصافي وطرد الحقد والغضب.

يذكر أنه، تم إطلاق سراح المعتقلين بحضور مجموعة من ممثلي القوى السياسية المختلفة وأسر المعتقلين وعدد كبير من ممثلي أجهزة الإعلام والصحافة المحلية والعالمية.