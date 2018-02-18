«العالمية ضد إرهاب قطر» تنظم مظاهرة ضد مشاركة «تميم» في مؤتمر ميونخ

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نظمت الحركة العالمية ضد إرهاب قطر مظاهرة حاشدة على مقربة من مقر انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن؛ ضد إرهاب قطر.

شارك في التظاهرة العديد من الألمان وعدد من مواطني الدول الأوربية، حيث طالب المتظاهرون بطرد أمير قطر من مقر انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، ووصفوه بأمير الإرهاب.

وردد المتظاهرون عبارات الشجب والاستنكار ضد حضور أمير قطر فعاليات المؤتمر، مطالبين بضرورة التصدي لإرهاب قطر ووقف تمويلها ودعمها للإرهاب.

كما طالبوا إدارة المؤتمر بتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب وأهمها حظر التعامل مع شركة قطر للغاز، وسحب سفراء الدول المشاركة في مؤتمر ميونيخ من الدوحة، والتحفظ على أرصدة وعائدات الاستثمارات القطرية لمنع استخدامها في تمويل ودعم الإرهاب، كما دعوا المجتمع الدولي بسحب إسناد مونديال كأس العالم من قطر وتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة أمير ورموز قطر.

انطلقت المظاهرة بمسيرة حاشدة تجوب ميادين (ماكس جوزيف بلاتز) وميدان (مارين بلاتز) في وجود أمني كبير، رفعت فيه المظاهرة اللافتات التي تفضح إرهاب وجرائم قطر في العالم.

يشار إلى أن مظاهرة ألمانية حاشدة اعترضت، أمس السبت، موكب تميم بن حمد أثناء دخوله إلى فندق (بايرشير هوف) مقر انعقاد جلسات مؤتمر ميونخ للأمن.