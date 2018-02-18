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قيادى بالحزب الحاكم فى السودان ينفى تواجد قيادات من «إخوان مصر» ببلاده


نشر فى : الأحد 18 فبراير 2018 - 9:05 م | آخر تحديث : الأحد 18 فبراير 2018 - 9:05 م

نفى قيادى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، أمس، وجود قيادات مصرية من جماعة الإخوان فى بلاده.

 

وقال عضو القطاع السياسى للحزب الحاكم، عبدالسخى عباس، لوكالة الأناضول التركية إنه «لا يوجد إسلاميون مصريون بالسودان»، مضيفا: «وإذا كانوا موجودين لحددتهم مصر بالاسم، وطالبت بتسليمهم».

 

وأشار عباس إلى أن «الحديث المتداول عن طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام».

 

وشدد عباس على أنه «لا توجد روابط سياسية أو تنظيمية بين المؤتمر الوطنى وتنظيم الإخوان المسلمين فى مصر».

 

ولم يصدر أى تعليق رسمى عن الحكومة السودانية، بشأن ما تداولته التقارير الإعلامية.


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