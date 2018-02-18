حريق يلتهم أحد أهم المعابد البوذية في الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، أن حريقا اندلع يوم السبت في معبد يعد واحدا من أقدس المعابد لدى البوذيين في التبت.



ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، فقد اندلع الحريق في معبد جوخانج البالغ من العمر 1300 عام في العاصمة التبتية لاسا، في الساعة 0640 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (1040 بتوقيت جرينتش) وسرعان ما تم إخماده.



وأظهرت صور ومقاطع مصورة، تمت مشاركتها عبر شبكة الإنترنت، الدخان المتصاعد من المعبد البوذي علاوة على صور لجزء من السقف وقد التهمته ألسنة النيران بالكامل.



وذكرت «شينخوا» أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات.



ويضم الموقع، المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2000، العديد من الكنوز بما في ذلك مخطوطات وأكثر من 3 آلاف صورة لبوذا.



ولم يعرف بعد سبب الحريق، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك مواد ثقافية تضررت بسبب الحريق.