الذكاء الاصطناعى يدفع ماتيس إلى التشكيك فى نظرياته عن الحرب

دفع الذكاء الاصطناعى وتأثيره على الأسلحة فى المستقبل، وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس إلى التشكيك فى نظرياته الخاصة حول الحرب.



وردا على سؤال عن تأثير الذكاء الاصطناعى فى المستقبل على النزاعات المسلحة، قدم ماتيس درسا مرتجلا عن نظرية الحرب للصحفيين الذين يرافقونه فى جولته التى تستمر أسبوعا فى أوروبا.



وبعدما ذكر بمؤلفاته المنشورة، قال ماتيس إنه يميز بين طبيعة الحرب الجوهرية وهى ثابتة لانها بشرية، وطابعها المتغير.



وأضاف ماتيس فى الطائرة التى أقلته إلى واشنطن أن «الطبيعة الجوهرية للحرب هى التجهيز والتكنولوجيا والشجاعة والكفاءة وتكامل القدرات والخوف والجبن، كل هذه الأمور التى تمنح طبيعة جوهرية للحرب التى لا يمكن التكهن بها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وتابع أن «طابع الحرب يتغير باستمرار. كان رجل ألمانى مسن يسميها حرباء لأنها تتغير لتتكيف مع زمنها ومع التكنولوجيا ومع الميدان»، مشيرا بذلك إلى منظر من القرن الثامن عشر يدعى كلاوس فون كلاوزيفيتز.



وأوضح أن الطائرات بدون طيار يتم تسييرها عن بعد اليوم، لكن غدا الاسلحة يمكنها أن تتعلم وتتكيف وتعمل من تلقاء نفسها.