ممثلات بريطانيات يوقعن على رسالة للدعوة لتحرك ضد التحرش الجنسي

وقعت نحو مئتي ممثلة بريطانية وإيرلندية على رسالة تدعو إلى التحرك ضد التحرش الجنسي في العمل وكذلك المساواة في الأجور، وذلك قبل حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" المقرر اليوم الأحد.

ومن بين الموقعات الـ190 على الرسالة، التي تحمل عنوان "الأخوات العزيزات"، ونشرت في صحيفة "أوبزرفر" الأسبوعية، إيما واتسون وكاري موليجان وإيما تومسون وسيرشا رونان.

وقالت الموقعات إنهن يستلهمن تحركهن من حركة "تايمز آب" (انتهى الوقت) في الولايات المتحدة، وهي صندوق دفاع قانوني عن ضحايا الاعتداءات أقامته نجمات هوليود بعدما تم نشره الأعوام الماضية الماضية بشأن انتهاكات جنسية واسعة النطاق في مجال صناعة الترفيه.

ودعت الموقعات إلى التبرع لصندوق جديد يحمل اسم "صندوق العدالة والمساواة في المملكة المتحدة" وتديره منظمة "روزا" النسائية الخيرية.

وجاء في الرسالة :"إذا كنت ممن قالوا انتهى الوقت، إذا ما كانت القصص التي قرأتها في الصحف قد لمستك وأزعجتك، انضم إلينا ... لنجعل عام 2018 عاما لنهاية التحرش والاعتداءات الجنسية".

ووفقا للصحيفة، فقد تبرعت واتسون بالفعل بمبلغ مليون جنيه استرليني (4ر1 مليون دولار للصندوق).

ورافقت هذه الرسالة رسالة ثانية موقعة من 160 من الناشطين والأكاديمين يرحبون "بالدعوة الصادرة عن أخواتنا في صناعة الترفيه للتوحد في الدعوة لوضع نهاية للتحرش والانتهاكات".