المقاصة عن بند شراء أنطوي: ليس من حق الأهلي الرفض أو القبول

كشف محمد مجد، المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة، عن تفاصيل البند الموجود في عقد النادي مع الأهلي بشأن استعارة الغاني جون أنطوي، والذي يقضي بحصول المقاصة على اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة.

وقال في تصريحات إذاعية: "البند يقضي بحصول المقاصة على اللاعب بشكل نهائي إذا رغب شرط أن يخطر الأهلي برغبته قبل 30 إبريل المقبل،مشيرًا إلي أن سداد القيمة المالية للصفقة والبالغة 600 ألف دولار سيكون بنهاية الموسم وليس الآن".

وأكمل: "للعلم البند يعطي الحق للمقاصة في الحصول على خدمات اللاعب نهائيًا سواء وافق الأهلي أو رفض، هو بند للإخطار فقط وليس للحصول على موافقة الأهلي، موضحًا سننتظر حتى نهاية الموسم لتفعيل البند بسداد قيمة الصفقة، خصوصا وأن اللاعب من الممكن أن تحدث أي أمور تبعد اللاعب عن المشاركة في المباريات".

وأشار مجد إلى أن كل ما أثير عن نية المقاصة في شراء اللاعب من الأهلي وبيعه للزمالك بمبلغ أكبر غير صحيح بالمرة، مضيفًا من المنطقي أن نسوق اللاعب في الخليج إذا أرادنا، الأندية الأخرى في مصر لن تقدر على سعر أنطوي بعد تألقه".

وأتم: "بقاء أنطوي معنا هو الأولوية بالنسبة لنا، من الوارد أن نتأهل لدور الـ32 بطولة دوري أبطال إفريقيا وفي هذه الحالة سنحتاج لجهود اللاعب".