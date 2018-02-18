قال حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن رسالة زعيم تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، التي حث فيها بعض التنظيمات في مصر على حمل السلاح ومواجهة الحكومة المصرية، دليل على «إفلاس» الجماعات الإرهابيية.

وأضاف «باشات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذه الرسالة تحمل تحريضًا قبيل انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أنها نتيجة لنجاحات القوات المسلحة والشرطة المصرية في العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».

ولفت إلى الغرض من وراء تلك الرسالة، والتي قال إنها تهدف إلى رفع معنويات الجماعات الإرهابية، مشددًا على ضرورة تدشين حملات توعية للشباب على مستوى الجمهورية لتوضيح خطورة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أنه دشن حملة توعية للشباب بدائرته، الزيتون والأميرية، من خلال مؤتمر حاشد، استعان فيه بقياديين ليبيين تحدثا عن مدى خطورة المقاطعة في الانتخابات، لافتًا إلى إيجابية رد فعل الشباب بعد المؤتمر وفهمهم دورهم في المشاركة، حسب تعبيره.

يذكر أن زعيم تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، وجه رسالة لبعض التنظيمات في مصر، داعيًا إياها لحمل السلاح مواجهة الحكومة المصرية.