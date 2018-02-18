اختفاء طائرة مدنية إيرانية على متنها 66 راكبا من «شاشات الرادار»

اختفت طائرة مدنية إيرانية تقل 66 راكبا من على شاشات الرادار، كانت في رحلة داخلية؛ حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، اليوم، أن الطائرة تعود لشركة خطوط «اسمان» عن الرادار في الساعة 8 صباح اليوم.

ونقلت الوكالة عن مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط «اسمان»، قوله إن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار مهراباد في طهران في رحلة إلى مدينة ياسوج كبر مدن كهكيلوية وبويراحمد -جنوب غرب إيران- وعند الساعة 8 من صباح اليوم اختفت عن الرادار.

وأضاف أن الجهات المعنية تتابع القضية، علما بان الطائرة تقل 66 راكبا.