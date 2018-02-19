الإثنين 19 فبراير 2018 11:54 ص القاهرة القاهرة 20.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

برأيك.. هل حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ من غزة سقط في مستوطنة «شاعر هنيغف»

رام الله - أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 فبراير 2018 - 11:20 م | آخر تحديث : الأحد 18 فبراير 2018 - 11:20 م

زعمت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن صاروخاً أطلق مساء اليوم الأحد، من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة (شاعر هنيغف) الواقعة ضمن غلاف المستوطنات القريبة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

 

بدوره ، ادعى موقع (0404) الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من غزة نحو (شاعر هنيغف)، فيما يجري البحث عن موقعه.

 

وإثر ذلك ، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ، وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت الليلة كذلك في مستوطنة اسديروت.

 

يُذكر أن فتيين فلسطينيين استشهدا يوم أمس في قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح ، بعد انفجار عبوة ناسفة في وحدة من جيش الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة مساء أمس السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك