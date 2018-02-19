وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ من غزة سقط في مستوطنة «شاعر هنيغف»

زعمت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن صاروخاً أطلق مساء اليوم الأحد، من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة (شاعر هنيغف) الواقعة ضمن غلاف المستوطنات القريبة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

بدوره ، ادعى موقع (0404) الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من غزة نحو (شاعر هنيغف)، فيما يجري البحث عن موقعه.

وإثر ذلك ، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ، وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت الليلة كذلك في مستوطنة اسديروت.

يُذكر أن فتيين فلسطينيين استشهدا يوم أمس في قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح ، بعد انفجار عبوة ناسفة في وحدة من جيش الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة مساء أمس السبت.