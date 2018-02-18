العراق: القبض على مسؤول استخبارات داعش في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بأنه تم إلقاء القبض على مسؤول استخبارات تنظيم داعش في ولاية كركوك (250 كلم شمال بغداد).



وقال العقيد أركان حمد لطيف مدير مكتب مفتش وزارة الداخلية في كركوك، إنه بناء على معلومات استخبارات الشرطة الاتحادية، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على مسؤول استخبارات داعش عقب جمعها معلومات من إرهابي أُصيب أثناء محاولته تفجير عبوة ناسفة في قضاء داقوق قرب كركوك أمس الجمعة.



وأوضح العقيد أن "المسؤول الداعشي تحت قبضة قواتنا في إحدى المواقع وسيحال إلى القضاء لينال جزائه العادل".



وتشهد محافظة كركوك هجمات وعمليات خطف واغتيال وتفجيرات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة في المحافظة رغم إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش نهاية العام الماضي.