«ايجاس» تتعاقد على استيراد 3 شحنات غاز مسال من «انجى» الفرنسية

ــ مصدر بالبترول: استلام 6 شحنات غاز مسال أخرى خلال الربع الثانى من العام الحالى



تعاقدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، مع شركة انجى الفرنسية، على استيراد 3 شحنات من الغاز المسال خلال الربع الثانى من العام الحالى لتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعى، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية للشروق.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد وقعت خلال العام الماضى اتفاق مبادئ مع السفير الفرنسى فى القاهرة، يقضى باستيراد 12 شحنة غاز مسال سنويا لمدة 3 سنوات عبر شركة انجى، ويعد التعاقد الحالى تفعيلا لجزء من الاتفاق المبدئى.

وبحسب المصدر، تستعد مصر لاستلام 6 شحنات غاز مسال ــ مؤجلة من العام الماضى ــ خلال الربع الثانى من العام الحالى.

واستأجرت «ايجاس» محطتى تغييز لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى خلال العام قبل الماضى، ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج النرويجية خلال إبريل من العام قبل الماضى، فى حين وصلت المحطة الثانية والتابعة لشركة «بى دبليو جاز» النرويجية ــ السنغافورية، خلال نوفمبر من العام قبل الماضى.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فإنه مع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع حقل ظهر والمخطط لها فى يونيو 2018، سيصل الإنتاج تدريجيا إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، وهو ما سيساهم إيجابيا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد.

يذكر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» قالت إنها تستهدف استيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال خلال العام المالى الحالى، لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دوﻻر، مقابل 118 شحنة تم استيرادها خلال العام المالى الماضى.

ويحسب الملا، فإن وزارته نجحت خلال العام الماضى فى إضافة نحو ١.٦ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى إلى الانتاج المحلى ليصل إلى ٥.٥ مليار قدم مكعب يوميا، حيث جاءت الزيادة من خلال حقول نورس واتول وشمال الاسكندرية بالإضافة إلى حقل ظهر التابع لشركة اينى الإيطالية.



وبحسب الوزير، فإن الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى موجه بالكامل للاستهلاك فى السوق المحلية بقطاعات الكهرباء والصناعة، وتابع: «مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ووجود فائض من الغاز سنبدأ فى التصدير للخارج».

وبحسب بيانات ايجاس، فإنها تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى فى عام 2018 إلى 6.3 مليار قدم مكعب يوميا، مقارنة بــ 6 مليارات قدم مكعب يوميا فقط كانت قد استهدفتها خلال النصف الثانى من 2017.