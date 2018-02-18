يعتزم بيتر تاوبر، أمين عام حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الاستقالة من منصبه.

جاء ذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، من دوائر داخل الحزب.

وأوضحت أهذه الدوائر أن تاوبر صاحب الـ43 عاما، يعتزم الإعلان عن استقالته غدا الاثنين أمام اللجان العليا للحزب المسيحي، ليتيح فرصة اختيار خليفة له خلال مؤتمر الحزب الذي سينعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ويشغل تاوبر منصب أمين عام حزب ميركل منذ كانون ديسمبر 2013.

ومن المتوقع أن تعلن ميركل غدا، خليفة تاوبر، خلال جلستي قيادة الحزب ورئاسة مجلسه، لكن لا يزال من غير المحسوم بعد الشخص الذي ستقترحه ميركل لخلافة تاوبر، كما أن من غير الواضح بعد موعد تولي الأمين الجديد لمهام منصبه.