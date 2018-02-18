بورتو يستعيد صدارة الدوري البرتغالي ويتجاوز أحزان الدوري الأوروبي

استعاد فريق بورتو صدارة ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه ريو آفي 5 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري، والتي شهدت أيضا ىفوز فيتوريا سيتوبال على باكوس دي فيريرا 1 / صفر وتشافيس على موريرينسي بذات النتيجة.

وكان بورتو قد فقد صدارة الترتيب أمس السبت، بعد تغلب بنفيكا على بوافيستا 4 / صفر إلا انه عاد واستعاد الصدارة بفوزه على ريو آفي.

وسجل أهداف بورتو سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة الثانية وفرانسيسكو سواريز (هدفين) في الدقيقتين 22 و84 وموسى ماريجا (هدفين) في الدقيقتين 34 و72.

ورفع بورتو رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ريو آفي عند 36 نقطة في المركز الخامس.

هذا الفوز جعل بورتو يستعيد توازنه بعد الخسارة الكبيرة صفر / 5 ،التي لحقت بالفريق أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الاربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الثانية، فاز فيتوريا سيتوبال على باكوس دي فيريرا بهدف نظيف سجله باتريك فييرا في الدقيقة 50.

ورفع فيتوريا سيتوبال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام باكوس دي فيريرا صاحب المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، سجل رينان بريسان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 74 ليقود فريقه، تشافيس، للفوز على موريرينسي 1 / صفر.

ورفع تشافيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد موريرينسي عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.