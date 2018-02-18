أهدى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخبنا الوطني قميص الفراعنة للسفير البريطانى جون كاسن، وذلك خلال جلسة الغداء التى أقيمت بالسفارة البريطانية للإعلان عن التعاقد مع شركة التغذية الإنجليزية.

وشهدت الجلسة حضور حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الاوليمبية.

ومن المقرر أن يعقد هيكتور كوبر وإيهاب لهيطة مدير المنتخب ومحمد أبو العلا طبيب الفراعنة، جلسة اليوم مع مسئولى شركة التغذية الإنجليزية التى تم التعاقد معها مؤخرًا فى حضور جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة من أجل الترتيب والتشاور حول بدء عمل الشركة مع المنتخب الوطنى استعدادا للمونديال.

وتبدأ الشركة عملهما مع منتخب مصر بداية من معسكر مارس المُقبل، الذى ينطلق فى الفترة من 19 لـ27 مارس، وتتخلله وديتان يومى 23 و27 أمام البرتغال واليونان.