كشف محمد مجد، المشرف العام على نادي مصر المقاصة، عن تجهيز النادي لمجموعة من المباريات لفريق جينيراسيون فوت، إلى طلعت يوسف، المدير الفني الجديد، من أجل مشاهدتها، قبل مباراة العودة بالدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "جهزنا شريط مباراة الذهاب بالإضافة لثلاث مباريات أخرى في الدوري السنغالي للفريق لطلعت يوسف".

وقال مجد، إن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع مجموعة المدربين التي تم ذكرها في الفترة الماضية ومن بينهم أحمد حسام ميدو وأخرين.

وأوضح: "لم نتفاوض إلا مع طلعت يوسف والمفاوضات كللت بالنجاح وتم التعاقد معه لقيادة الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن طلعت يوسف وقع على عقد مع مصر المقاصة لمدة عام ونصف، الجزء المتبقي من الموسم الحالي بالإضافة للموسم الجديد".

وأكمل: "طلعت يوسف سيقود المقاصة في مباراة جينيراسيون فوت ضمن لقاء العودة بالدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحًا جهاز طلعت يوسف سيضم منير عقيلة والمعد البدني الدكتور أحمد عبد اللطيف".

كما وجه مجد، رسالة شكر إلى عماد سليمان، المدير الفني السابق للفريق، على الفترة التي قضاها مع المقاصة في الفترة الماضية.