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سادس مجموعة من اللاجئين المحتجزين لدى أستراليا تغادر إلى أمريكا

سيدني - د ب أ
نشر فى : الأحد 18 فبراير 2018 - 7:01 ص | آخر تحديث : الأحد 18 فبراير 2018 - 7:01 ص
غادر 35 لاجئا دولة ناورو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، في طريقهم إلى الولايات المتحدة ليصبحوا المجموعة السادسة التي تغادر مراكز الاحتجاز التي تديرها أستراليا خارج حدودها بموجب اتفاق إعادة التوطين.

وقال إيان رينتول، المتحدث باسم منظمة تحالف العمل من أجل اللاجئين، إن اللاجئين- ومعظمهم رجال غير متزوجين من أفغانستان وباكستان وميانمار وبنجلاديش بالإضافة إلى أسرة واحدة سريلانكية تضم أربعة أطفال- خرجوا من ناورو اليوم الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الفوج الأخير يضع إجمالي عدد اللاجئين الذين غادروا إلى الولايات المتحدة عند 187 لاجئا.

يذكر أن أستراليا تفاوضت على صفقة تبادل مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي وصفه الرئيس الحالي دونالد ترامب "بالاتفاق الأحمق" ولكنه تعهد باستمرار العمل به.

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