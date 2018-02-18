طاقم سفينة شحن فلبينية يواجه قراصنة بالماء الساخن والزيت

ذكرالجيش الفلبيني، اليوم الأحد، أن أفراد طاقم سفينة شحن فلبينية، أحبطوا محاولة لاختطافها عن طريق سكب الماء الساخن المختلط بالزيت على المهاجمين.

وكانت السفينة "إم في-كودوس"، تبحر بين جزيرتي كوكو وسيباجو، قبالة إقليم باسيلان على بعد 900 كيلو متر جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، مساء يوم الجمعة عندما حاول مسلحون يستقلون ثلاثة زوارق بخارية السيطرة عليها.

وقال المسؤولون، إن قائد سفينة الشحن أرسل على الفور إشارة استغاثة، بينما قام أفراد الطاقم برش الماء الساخن المختلط بالزيت على المهاجمين الذين كانوا يحاولون الصعود إلى القارب.

وقال اللفتنانت جنرال كارليتو جالفيز جونيرو، القائد العسكري الإقليمي: "إننا سعداء بأن أذهان الطاقم ظلت حاضرة خلال الهجوم، شجاعتهم مكنتهم من صب الماء الساخن على القراصنة الذين كانوا يحاولون بالفعل تسلق السفينة".

وتابع "جالفيز"، أن البحرية الفلبينية أرسلت خمس سفن بينما أرسلت القوات الجوية طائرتين إلى المنطقة لمساعدة السفينة كودوس حيث اضطر المهاجمون إلى الفرار على متن زوارقهم.

وقال رونالد بابيتاي، أحد أفراد الطاقم، إن المهاجمين شعروا بالغضب بعد سكب الماء الساخن عليهم وبدأوا بإطلاق النار تجاههم.

وأضاف للصحفيين: "المهاجمين بدأوا في إطلاق النار علينا، وأصابوا النوافذ الزجاجية للسفينة ورصاصهم اخترق البدن".

وقال مسؤولون إن واحدا على الأقل من أفراد الطاقم أُصيب بجروح بعد تعرضه للزجاج المكسور.