يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى قلة الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على شمالي البلاد، موضحة أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للأتربة، وتنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 32

وسط الدلتا 15 32

الإسكندرية 15 29

الإسماعيلية 12 33

شرم الشيخ 21 30

أسيوط 14 33

أسوان 18 35