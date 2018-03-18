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الأكاديمية العربية توقع مذكرة تعاون مع المركز البيئي العربي الإفريقي

كتب - عصام عامر:
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 4:35 م | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 4:35 م

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة «Eco SLC» الهولندية برئاسة هيرمان جورنيه، والمركز البيئي العربي الإفريقي، المختص بجميع أعمال التدريب والاستشارات والتعليم وإصدار شهادة «بيرس» البيئية المعتمدة وهي شهادة خاصة بالموانئ البحرية.

وجاء ذلك، على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع للنقل الدولي واللوجيستيات «مارلوج 7» والذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، ‏ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، وبالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، ومقرر له أن يستمر 3 أيام.


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