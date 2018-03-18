مجدي عبد الغني: موقف الأهلي سليم في قضية عبدالله السعيد

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم أن موقف الأهلي مع اللاعب عبدالله السعيد من استمراه مع الفريق قانوني.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية اليوم الأحد أن الأهلي مدد تعاقده مع اللاعب بشكل قانوني مائة في المائة ولا يوجد عند الاتحاد المصري غير ذلك.

وأكمل:" الاتحاد المصري ليس طرف في الموضوع حال تقديم نادي الزمالك شكوى ضد اللاعب بعد توقيعه أربعة عقود مع الفريق".

وأوضح:" السعيد لاعب مهم للمنتخب المصري ولا بد من الالتفاف حوله لانه عنصر مهم للمنتخب ونحتاج تواجده في الفترة المقبلة لتحقيق نتائج طيبة".

وأضاف:" بلغة الاحتراف اللاعب لم يخطأ لأن فترة الـ6 أشهر في نهاية عقد أي لاعب أنشأت لتفاوض الأندية مع اللاعب للتجديد أو تفاوض اللاعب مع نادي أخر للانتقال إليه".

واختتم:" اللاعب ل كان في تفكيره الانتقال لنادي أخر أو طلبه الحصول على مبالغ عالية أو أخذ قيمة يستحقها فمن حقه لذلك فعبدالله السعيد لم يخطأ".