مراكز الاقتراع الروسية تغلق أبوابها

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أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة الروسية أبوابها في 30 إقليما بنسبة مشاركة بلغت 52.97%.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن حوالي 13 ألف صحفي يملثون أكثر من ألفين وأربعمائة وسيلة إعلامية روسية قاموا بتغطية سير الانتخابات، إلى جانب 400 مراسل أجنبي.