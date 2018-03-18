الأحد 18 مارس 2018 7:21 م القاهرة القاهرة 24.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

مراكز الاقتراع الروسية تغلق أبوابها

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 7:21 م | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 7:21 م

أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة الروسية أبوابها في 30 إقليما بنسبة مشاركة بلغت 52.97%.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن حوالي 13 ألف صحفي يملثون أكثر من ألفين وأربعمائة وسيلة إعلامية روسية قاموا بتغطية سير الانتخابات، إلى جانب 400 مراسل أجنبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك