مراكز الاقتراع الروسية تغلق أبوابها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة الروسية أبوابها في 30 إقليما بنسبة مشاركة بلغت 52.97%.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن حوالي 13 ألف صحفي يملثون أكثر من ألفين وأربعمائة وسيلة إعلامية روسية قاموا بتغطية سير الانتخابات، إلى جانب 400 مراسل أجنبي.