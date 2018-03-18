أعلنت وزارة الداخلية، عن تطويرها مركزًا للمعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، بهدف مواجهة الأزمات قبل حدوثها ووضع خطوات للتنبوء بالأزمة، عبر تجميع البيانات من كافة المصادر وتحليها والقيام بعمليات التخطيط والبحوث الفنية ووضع السيناريوهات وطرح البدائل المناسبة للتعامل مع الأزمة أمام متخذ القرار.

واستعرض العقيد أيمن البشلاوي، مدير مركز المعلومات وإدارة الأزمات، مقومات المركز، قائلًا إنه يعمل على محورين رئيسيين هما تعظيم الاستفادة من إمكانيات الوزارة بالكامل وتجميعها بصورة مركزية حتى لا يتم العمل بجزر منعزلة، بالإضافة إلى الخروج بتصور مناسب للحل في أقل وقت ممكن.

وأضاف أن هناك مقومات حالية للمركز وأخرى مستقبلية يجري العمل على إضافتها، موضحًا أنه تم بدء التطوير بمنظومة الاتصالات اللاسلكية وشبكة «تترا»، والتي يمكن استخدامها داخل المناطق السكنية بجودة عالية، وتتبع المركبات على الخرائط الرقمية، لافتًا إلى دعم غرف العمليات في المديريات بمنظومة الخرائط الرقمية بما يساعد على الإلمام بتوزيع القوات وحجمها وإدارتها على الطبيعة.

وأشار إلى تضمن المركز العمل بشبكة الاتصالات عالية التردد «RF»، التي تم استحداثها مع توسع العمليات والمواجهات في المناطق الجبلية، موضحًا أنها تستخدم في حالة عدم تغطية شبكة «تترا» للمنطقة، وتمتد لنحو 200 كيلو من مركز الإرسال وتعمل على التواصل مع القوات وتحديد مواقعهم في حالة الدخول للمناطق الجبلية وتقييم الموقف وتقديم الدعم في الوقت المناسب.

ولفت إلى استخدام منظومة التصوير الفضائي اليومي بالمركز، والتي تم دعم الوزارة بها بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث يتم التقاط صور فضائية من القمر الصناعي لكافة مناطق الجمهورية كل 3 أيام للتعرف من خلالها التوسع العمراني والتجمعات العشوائية والاعتداء على أملاك الدولة، فضلًا عن تقييم ظهور زراعة المخدرات.

وأوضح أنه تم من بين مقومات المركز، منظومة تحليل البلاغات ورصد الظواهر الإجرامية، والتي تقوم على ربط كافة غرف النجدة المميكنة بمديريات الأمن لتحليل بلاغات المواطنين والوقوف على طبيعتها وتكرارها وأماكنها، لإيجاد علاقة سببية بين البلاغ وتصنيفه ومكانه، واتخاذ الإجراءات اللازمة.