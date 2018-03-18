محمد منير لجمهوره الكرنك: «أحييكم من أرض طيبة»

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وجه الفنان محمد منير كلمة قصيرة لجمهوره، قائلا: "من أرض طيبة أحييكم".

وأضاف في حفل اليوم من ساحة متحف الكرنك، إنه يرحب بوزيرة الثقافة المصرية ايناس عبد الدايم ونظيرها المغربي محمد الأعرج.

واشار إلى أهمية الليلة التي يغني فيها بمناسبة انتقال شعلة الثقافة من الأقصر إلى مدينة وجدة المغربية قبل ان يغني "بلاد طيبة".

وبدأ منير الحفل، بأغنية "الليلة يا سمرا" وسط صيحات جمهور الحفل الذي ملاء ساحة معبد الكرنك.

ووجه منير تحية وشهداء الجيش والشرطة، قائلًا: إن مصر تخوض حرب من أجل الدفاع عن ثقافتها ليغني بعدها "علي صوتك بالغنا".