شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حلمة أمينة موسعة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، استهدفت تحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية على مستوى العاصمة وأسفرت الحملة عن ضبط 7 آلاف مخلفة متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، واستمراراً لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين و الشوارع .

ففي مجال المرافق تم ضبط 807 إزالة إدارية، 111 إشغال طريق، 45 بائعا جائلا، 5 عربات فول، 24 إدارة دون ترخيص، 32 محضر تلوث بيئة.

وفي مجال المرور تم تحرير 2485 كلبش، 36 تعطيل حركة المرور، 514 سحب تراخيص، 28 سير نقل، 2886 مخالفات نموذج 125، 13 طمس لوحات.

وتتواصل الحملات علي العديد من المناطق لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضاري بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بالتزامن مع القيام بحملات أخرى في كافة المناطق والمحاور.