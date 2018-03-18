«الخارجية»: انتخابات الرئاسة بالخارج تحولت إلى تظاهرة في حب الوطن

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن سعادته بمشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، قائلًا: «لدي شعور كبير بالسعادة والفخر».



وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء السبت، «الفرحة التي تغمر الناخبين، والرقص والغناء والسعادة التي تسود السفارات المصرية، نؤكد أن ما يحدث ليس مجرد تصويت في الانتخابات فقط بل احتفالية لدعم مصر».



وأشار إلى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات، مضيفًا أن «السفارة المصرية في الكويت أرسلت لنا اليوم مقطع فيديو لمسنة تعدت الـ80 عامًا وهي تدلي بصوتها في الانتخابات».



وأوضح «الانتخابات الرئاسية في الخارج تحولت إلى تظاهرة في حب الوطن، ودعم مسيرة الدولة نحو الاستقرار والتنمية»، مشيرًا إلى تلقي بعض السفارات المصرية في الخارج لاتصالات من سفارات أخرى أجنبية للتهنئة بهذا المشهد.



ولفت إلى عدم رصد وزارة الخارجية لأي نوع من أنواع الإعاقة أو الصعوبات في الانتخابات بالخارج، مؤكدًا أن الأمور تسير بسلاسة شديدة بفضل التسهيلات التي تقدمها الدول المضيفة.



وبدأ المصريون في الخارج، أول أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومن المقرر أن يستمر التصويت في الانتخابات بالخارج حتى مساء اليوم الأحد، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.