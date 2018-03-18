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حريق يلتهم أشجار النخيل بقرية تنيدة بالوادي الجديد

حريق يلتهم أشجار النخيل بقرية تنيدة بالوادي الجديد
حريق يلتهم أشجار النخيل بقرية تنيدة بالوادي الجديد
الوادي الجديد - عمرو بحر:
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 1:09 م | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 1:09 م

شب حريق في أحد مزارع قرية تنيدة بمركز بلاط في الوادي الجديد اليوم الأحد، حيث التهم عدد كبير من أشجار النخيل على مساحة 2 فدان.

تلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا، يفيد نشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية تنيدة بمركز بلاط بجانب تفحم نباتات وحشائش جافة بين متخللات أشجار النخيل، ما أدى إلى تفحم عدد كبير من أشجار النخيل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه منع امتداد السنة اللهب للمزارع المجاورة والمناول بالقرية.

وتم تحرير المحضر رقم 47 إداري مركز شرطة بلاط لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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