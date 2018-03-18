الفيفا يروج لتقنية الفيديو

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أهمية استخدام تقنية الفيديو المونديال المقبلة المُقامة بروسيا منتصف يونيو المقبل، وذلك خلال الدورة الثانية لحكام "كأس العالم 2018"، والتي يستضيفها وينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتنسيق والتعاون مع "الفيفا"، حتى 23 مارس الحالي.

ونشر موقع "الفيفا" الرسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ترويجي لتقنية الفيديو، حيث قال ماسيمو بوساكا مدير لجنة التحكيم بالفيفا :"استخدام تقنية الفيديو بالمونديال أمر مهم للغاية، وكان قراراً حاسماً من مجلس النواب بالاتحاد الدولي".

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن في الساعات الأخيرة استخدام تقنية الفيديو بشكل رسمي في بطولة كأس العالم المقبلة.

هذا وتقوم تقينة الفيديو على اتصال مباشر بين حكم الساحة وحكام متابعين للمباراة أمام الشاشات لإبلاغه في المواقف التي تُثير الجدل وتُغير نتيجة المباراة، خاصةً حالات ركلات الجزاء والطرد.